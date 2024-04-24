Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти для чоловіків призовного віку

https://racurs.ua/ua/n194690-kabmin-zaboronyv-peresylaty-za-kordon-pasporty-dlya-cholovikiv-pryzovnogo-viku.html

Ракурс

Військовозобов’язані чоловіки 18−60 років тільки на території України зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України.

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Українці призовного віку більше не зможуть отримати закордонні паспорти за межами України.

Постанову № 443 про це Кабмін ухвалив 23 квітня.

У документі йдеться, що «отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі Держміграційної служби».

Пересилання таких паспортів до відокремлених підрозділів або закордонних дипломатичних установ України для організації їх видачі не провадиться.

При цьому у новому правилі є винятки.

Паспорти, як і раніше, будуть видавати ряду осіб, а саме: