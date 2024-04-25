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Ракурс
Российскую ДРГ выбили из Сумщины

Российскую ДРГ выбили из Сумщины

25 апр 2024, 10:18
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Російську диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) вибили з Сумщини.


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Ворожу засідку з понад десятком диверсантів виявили прикордонники на одному з напрямків. Завʼязався стрілецький бій, повідомили у Держприкордонслужбі 25 квітня.

Для посилення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, задіяли артилерійський і мінометний розрахунки.

У результаті зіткнення ворог відійшов.

Напад російської ДРГ відбили й 15 квітня.

Усього за 2023 рік на підступах до України затримали 52 диверсійно-розвідувальні групи з росії.

Источник: Ракурс


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