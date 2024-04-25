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Прикордонники вступили в бій з російською ДРГ на Сумщині
Російську ДРГ вибили з Сумщиниhttps://racurs.ua/ua/n194702-rosiysku-drg-vybyly-z-sumschyny.htmlРакурс
Російську диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) вибили з Сумщини.
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Ворожу засідку з понад десятком диверсантів виявили прикордонники на одному з напрямків. Завʼязався стрілецький бій, повідомили у Держприкордонслужбі 25 квітня.
Для посилення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, задіяли артилерійський і мінометний розрахунки.
У результаті зіткнення ворог відійшов.
Напад російської ДРГ відбили й 15 квітня.
Усього за 2023 рік на підступах до України затримали 52 диверсійно-розвідувальні групи з росії.