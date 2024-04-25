Прикордонники вступили в бій з російською ДРГ на Сумщині

https://racurs.ua/ua/n194702-rosiysku-drg-vybyly-z-sumschyny.html

Ракурс

Російську диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) вибили з Сумщини.

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Ворожу засідку з понад десятком диверсантів виявили прикордонники на одному з напрямків. Завʼязався стрілецький бій, повідомили у Держприкордонслужбі 25 квітня.

Для посилення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, задіяли артилерійський і мінометний розрахунки.

У результаті зіткнення ворог відійшов.

Напад російської ДРГ відбили й 15 квітня.

Усього за 2023 рік на підступах до України затримали 52 диверсійно-розвідувальні групи з росії.