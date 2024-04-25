Последствия российского ракетного удара по Балаклее, фото: Олег Синегубов

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 25 квітня, завдали ракетного удару по Балаклії Ізюмського району Харківської області.

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Влучання сталося біля залізничного вокзалу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Постраждали семеро людей, які перебували у пасажирських вагонах електропоїзда «Харків — Ізюм»:

троє жінок віком 37,47 і 60 років;

четверо чоловіків віком 39, 49, 49 та 62 роки.

Усіх їх госпіталізували.

Також в результаті обстрілу:

у будівлі залізничного вокзалу вибиті вікна та пошкоджений дах;

пошкоджений електропотяг, який у момент обстрілу був на відстані 15 м від епіцентру влучання.

Тип ракети та інші деталі обстрілу встановлюються.

Удар було завдано близько 16.40, повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що загалом було поранено 10 мирних жителів.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).