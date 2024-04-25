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Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Балаклее, фото: Олег Синегубов

В Балаклее российская ракета ударила в 15 м от электропоезда, пострадали пассажиры (ФОТО)

25 апр 2024, 21:54
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Російські загарбники сьогодні, 25 квітня, завдали ракетного удару по Балаклії Ізюмського району Харківської області.


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Влучання сталося біля залізничного вокзалу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Постраждали семеро людей, які перебували у пасажирських вагонах електропоїзда «Харків — Ізюм»:

  • троє жінок віком 37,47 і 60 років;
  • четверо чоловіків віком 39, 49, 49 та 62 роки.

Усіх їх госпіталізували.

Також в результаті обстрілу:

  • у будівлі залізничного вокзалу вибиті вікна та пошкоджений дах;
  • пошкоджений електропотяг, який у момент обстрілу був на відстані 15 м від епіцентру влучання.

Тип ракети та інші деталі обстрілу встановлюються.

Удар було завдано близько 16.40, повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що загалом було поранено 10 мирних жителів.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського ракетного удару по Балаклії, фото: Олег Синєгубов

Источник: Ракурс


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