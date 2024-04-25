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Последствия российского ракетного удара по Балаклее, фото: Олег Синегубов
В Балаклее российская ракета ударила в 15 м от электропоезда, пострадали пассажиры (ФОТО)https://racurs.ua/n194727-v-balaklee-rossiyskaya-raketa-udarila-v-15-m-ot-elektropoezda-postradali-passajiry-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 25 квітня, завдали ракетного удару по Балаклії Ізюмського району Харківської області.
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Влучання сталося біля залізничного вокзалу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Постраждали семеро людей, які перебували у пасажирських вагонах електропоїзда «Харків — Ізюм»:
- троє жінок віком 37,47 і 60 років;
- четверо чоловіків віком 39, 49, 49 та 62 роки.
Усіх їх госпіталізували.
Також в результаті обстрілу:
- у будівлі залізничного вокзалу вибиті вікна та пошкоджений дах;
- пошкоджений електропотяг, який у момент обстрілу був на відстані 15 м від епіцентру влучання.
Тип ракети та інші деталі обстрілу встановлюються.
Удар було завдано близько 16.40, повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Зазначається, що загалом було поранено 10 мирних жителів.
Розпочате досудове розслідування за фактом порушення та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
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