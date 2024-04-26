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В Киеве срочно эвакуируют две больницы. Фото:

Срочную эвакуацию двух больниц начали в Киеве — что произошло

26 апр 2024, 16:49
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Київ терміново починає евакуацію двох лікарень, розташованих на вулиці Богатирській. Одна з лікарень — дитяча.


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Влада вдалася до таких заходів, бо в інтернеті поширюється відео, де фактично анонсований удар росіян по цих медичних закладах. Вони «обґрунтовують» це тим, що там нібито перебувають військові. Однак ця інформація — суцільна брехня та провокація ворога, який хоче використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці. Про це Київська міська державна адміністрація 26 квітня повідомила в Telegram.

Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці, — зазначили в КМДА.

В адміністрації наголосили, що звернулися до СБУ, Міністерства охорони здоров’я за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров’я пацієнтів і персоналу лікарень.

Нагадаємо, 25 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по Балаклії Ізюмського району Харківської області, а влучання сталося біля залізничного вокзалу. Постраждали семеро осіб, які перебували у пасажирських вагонах електропоїзда «Харків — Ізюм».

Источник: Ракурс


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