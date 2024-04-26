Льготный тариф на свет для населения продлил Кабмин. Фото:

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Пільгова ціна на електроенергію для українського населення продовжена до кінця весни.

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Попередній термін дії пільгового тарифу закінчується 30 квітня, тому його продовжили до 31 травня. Вартість електрики для побутових користувачів залишається незмінною — 2 грн 64 коп. за кВт. Відповідне рішення ухвалив Кабмін 26 квітня. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

За його словами, положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня.

Глава уряду зазначив, що попри ремонти, що тривають цілодобово, в енергосистемі зберігається значний дефіцит. Влада встановлює міні-ТЕЦ в різних містах, посилює енергосистему через її децентралізацію, але відновити все зруйноване росіянами швидко неможливо.

Закликаю українців ощадливо використовувати електроенергію. Допоможіть нашим енергетикам, допоможіть нашій енергосистемі. Споживайте електроенергію відповідально, — наголосив він.

Нагадаємо, у НАК «Нафтогаз» заявили, що ціна газу для населення не зміниться до 30 квітня 2025 року, бо фіксований тариф продовжено. Ціна залишається на рівні 7,96 грн за куб. м (з податком на додану вартість).