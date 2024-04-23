«Нафтогаз» продовжив фіксований тариф для населення

Ціна газу для населення не зміниться до 30 квітня 2025 року. НАК «Нафтогаз України» 23 квітня повідомила, що продовжила фіксований тариф.

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Ми продовжуємо дію нашого тарифного плану «Фіксований» до 30 квітня 2025 року, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Ціна залишається незмінною — 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

Це дозволить вам планувати свої витрати та не хвилюватись про несподіване зростання цін. Дякуємо вам за довіру до нас, — йдеться у повідомленні «Нафтогазу.