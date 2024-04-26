Продвижение оккупантов под Авдеевкой ускорилось. Карта:

https://racurs.ua/n194752-prodvijenie-okkupantov-pod-avdeevkoy-uskorilos-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Просування російських військ на захід від Авдіївки на Донеччині пришвидшилося.

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Це спостерігалося за останній тиждень. Сухопутні війська країни-агресора створили вузький виступ вглиб української території для входу в місто Очеретине, розташоване приблизно за 15 км на північ від центру Авдіївки. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії за 26 квітня, яке опубліковане в соцмережі Х.

Британська розвідка інформує, що після окупації Авдіївки у лютому цього року цей напрямок залишається одним з основних районів російських операцій. Попри регулярні величезні втрати, не виключено, що загарбники все ще можуть продовжувати обстріли позицій Сил оборони України в цьому районі та взяти під контроль кілька невеликих населених пунктів.

Російські війська після захоплення Авдіївки продовжують просуватися на захід від міста і водночас посилили тиск на Бахмутському напрямку, де епіцентром боїв став Часів Яр.

Нагадаємо, 25 квітня в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що за минулу добу між Силами оборони та окупантами відбулося 104 бойові зіткнення. Найбільше росіяни атакують українські позиції на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках.