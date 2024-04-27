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Ракурс
Рашисты запретили украинцам работать в ряде сфер, фото: Dzen.ru

Россияне ввели на ВОТ список профессий, где запретили работать украинцам

27 апр 2024, 15:29
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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни ввели перелік професій, де заборонили працювати українцям.


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Про це сьогодні, 27 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Гауляйтер євгеній баліцкій, який не відповідає в регіоні навіть за власне життя, підписав кремлівський документ, який встановлює новий перелік професій, де не можна працювати мігрантам, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що загалом у цьому переліку 30 професій. Зокрема, працівники:

  • гуртової торгівлі;
  • харчової промисловості;
  • оренди й лізингу.

Проте ніяких мігрантів крім російських гастролерів в регіоні немає, адже росіяни експортували туди свою бідність. Наразі в регіоні діє перехідний період після завершення якого усі українці, що відмовились отримувати паспорт рф стануть «мігрантами» на своїй землі, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС зазначають, що мета появи цього документа — посилення примусової паспортизації шляхом позбавлення українців засобів для існування.

Це лягає в основу політики геноциду українського народу й кожен хто буде дотримуватись цих правил стане співучасником цього злочину, але не кожному москва буде виділяти стільки охоронців як баліцкому, — наголошують у ЦНС і закликають роботодавців не виконувати злочинний наказ, аби не понести за це відповідальність.

Источник: Ракурс


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