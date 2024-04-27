Росіяни ввели на ТОТ перелік професій, де заборонили працювати українцям

Рашисти заборонили українцям працювати у низці сфер, фото: Dzen.ru

https://racurs.ua/ua/n194774-rosiyany-vvely-na-tot-perelik-profesiy-de-zaboronyly-pracuvaty-ukrayincyam.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни ввели перелік професій, де заборонили працювати українцям.

.

Про це сьогодні, 27 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Гауляйтер євгеній баліцкій, який не відповідає в регіоні навіть за власне життя, підписав кремлівський документ, який встановлює новий перелік професій, де не можна працювати мігрантам, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що загалом у цьому переліку 30 професій. Зокрема, працівники:

гуртової торгівлі;

харчової промисловості;

оренди й лізингу.

Проте ніяких мігрантів крім російських гастролерів в регіоні немає, адже росіяни експортували туди свою бідність. Наразі в регіоні діє перехідний період після завершення якого усі українці, що відмовились отримувати паспорт рф стануть «мігрантами» на своїй землі, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС зазначають, що мета появи цього документа — посилення примусової паспортизації шляхом позбавлення українців засобів для існування.