Росіяни ввели на ТОТ перелік професій, де заборонили працювати українцям

Росіяни ввели на ТОТ перелік професій, де заборонили працювати українцямhttps://racurs.ua/ua/n194774-rosiyany-vvely-na-tot-perelik-profesiy-de-zaboronyly-pracuvaty-ukrayincyam.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни ввели перелік професій, де заборонили працювати українцям.
Про це сьогодні, 27 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Гауляйтер євгеній баліцкій, який не відповідає в регіоні навіть за власне життя, підписав кремлівський документ, який встановлює новий перелік професій, де не можна працювати мігрантам, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що загалом у цьому переліку 30 професій. Зокрема, працівники:
- гуртової торгівлі;
- харчової промисловості;
- оренди й лізингу.
Проте ніяких мігрантів крім російських гастролерів в регіоні немає, адже росіяни експортували туди свою бідність. Наразі в регіоні діє перехідний період після завершення якого усі українці, що відмовились отримувати паспорт рф стануть «мігрантами» на своїй землі, — наголошують у ЦНС.
У ЦНС зазначають, що мета появи цього документа — посилення примусової паспортизації шляхом позбавлення українців засобів для існування.
Це лягає в основу політики геноциду українського народу й кожен хто буде дотримуватись цих правил стане співучасником цього злочину, але не кожному москва буде виділяти стільки охоронців як баліцкому, — наголошують у ЦНС і закликають роботодавців не виконувати злочинний наказ, аби не понести за це відповідальність.