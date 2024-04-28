Зеленский: Украине нужно семь комплексов Patriot

https://racurs.ua/n194789-zelenskiy-ukraine-nujno-sem-kompleksov-patriot.html

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Києву необхідно щонайменше сім зенітних ракетних комплексів Patriot.

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Важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти, зокрема, з пошуком і постачанням «петріотів», — щоб усе це спрацювало якнайшвидше. Сім систем потрібні Україні — і це мінімум. Ці «петріоти» є у партнерів, — сказав він у вечірньому зверненні.

Українська армія вже має кілька систем Patriot, поставлених західними союзниками з початку повномасштабного російського вторгнення. Найближчим часом у країну прибуде одна установка з Німеччини.

Газета Financial Times писала цього тижня, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку союзників по ЄС та НАТО, які вимагають надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

У п’ятницю прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що віддати свої комплекси Patriot Україні Афіни не можуть.

Міністерство оборони Іспанії заявило, що відправить Україні додаткові ракети для систем Patriot, але не пускові установки.

Кожна батарея Patriot коштує близько 1 млрд доларів, одна ракета — майже 4 млн дол.

Історія питання

Іспанія відмовилась надати Україні батарею Patriot.

Однак на тлі тиску з боку НАТО та ЄС погодилася передати Києву «невелику кількість» ракет до цих систем ППО, пише іспанська El Pais.

За даними видання, міністерство оборони Іспанії відповіло відмовою на пропозицію передати Україні батарею Patriot, яку з 2013 року розгорнуто на кордоні між Туреччиною та Сирією (тобто вона навіть не захищає саму Іспанію).

Загалом у розпорядженні Мадрида є три системи Patriot, кожна зі своїми ракетними установками, радаром і станцією управління. Їх придбали вже вживаними у Німеччини в 2004 і 2014 роках.

Зазначається, що ракет можуть відправити «дуже обмежену кількість», оскільки іспанський військовий резерв становить усього близько 50 одиниць.