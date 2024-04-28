О новой угрозе россии предупредили в МИД Польши. Фото:

https://racurs.ua/n194814-mid-polshi-predupredil-o-novoy-ugroze-ot-rossii.html

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Російський диктатор володимир путін у разі успіху у війні проти України діятиме як колись лідер фашистської Німеччини Адольф Гітлер.

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Якщо росія переможе Україну на полі бою, то Кремль може використати українців та їхню промисловість для продовження своєї загарбницької війни. Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв’ю виданню Bild.

За його словами, зараз у поляків є вибір — мати переможену російську армію за межами України, або ж мати росіян-переможців на кордоні з Польщею.

…І тоді путін вчинить так само, як і Гітлер вчинив із Чехословаччиною: він візьме промисловість і людей в Україні та мобілізує їх для продовження війни, — заявив Сікорський.

Міністр вважає, що краще російську армію зупинити в Україні. Нагадав, що за 500 років польської історії росія багато разів нападала на Польщу. І Варшава не буде здивована черговим нападом країни-агресора.

При цьому Сікорський упевнений, що російська федерація програє, «тому що ми, Захід, набагато сильніші за росію».

Нагадаємо, 27 квітня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що допомога Україні у поверненні українців призовного віку додому для Польщі може бути «етично неоднозначною».

Джерело: Bild