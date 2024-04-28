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Ракурс
Магистральный тепловоз марки «2ТЭ10М». Скриншот с YouTube

Неизвестные сожгли два тепловоза в россии — ГУР (ВИДЕО)

28 апр 2024, 19:47
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Два тепловози були знищені на території країни-агресора.


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У неділю, 28 квітня, в Оренбурзі невідомі дотла спалили магістральний тепловоз марки «2ТЕ10М». А двома днями раніше, 26 квітня, у Владикавказі згорів тепловоз «ЧМЕ-3». Про це ГУР МОУ повідомило у Facebook.

У Головному управлінні розвідки наголосили, що ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики окупантів.

Нагадаємо, 26 квітня Головне управління розвідки МОУ повідомило, що на аеродромі Міністерства оборони рф у Москві було знищено ворожий багатоцільовий вертоліт Ка-32.

Источник: Ракурс


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