Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Магістральний тепловоз марки «2ТЕ10М». Скріншот з YouTube

Невідомі спалили два тепловози в росії — ГУР (ВІДЕО)

28 кві 2024, 19:47
999

Два тепловози були знищені на території країни-агресора.


.

У неділю, 28 квітня, в Оренбурзі невідомі дотла спалили магістральний тепловоз марки «2ТЕ10М». А двома днями раніше, 26 квітня, у Владикавказі згорів тепловоз «ЧМЕ-3». Про це ГУР МОУ повідомило у Facebook.

У Головному управлінні розвідки наголосили, що ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики окупантів.

Нагадаємо, 26 квітня Головне управління розвідки МОУ повідомило, що на аеродромі Міністерства оборони рф у Москві було знищено ворожий багатоцільовий вертоліт Ка-32.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів