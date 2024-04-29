ТЦК в Одессе объяснила видео, где их сотрудники заталкивают мужчину в микроавтобус

https://racurs.ua/n194842-tck-v-odesse-obyasnila-video-gde-ih-sotrudniki-zatalkivaut-mujchinu-v-mikroavtobus.html

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ТЦК в Одесі пояснила відео, де їхні співробітники заштовхують чоловіка до мікроавтобуса.

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Громадянин, який присутній на відео, вже був в одному з РТЦК та СП міста Одеси, звідки втік під час проходження медичного огляду. Даного громадянина виявили військовослужбовці РТЦК і викликали поліцію для затримання та доставки в РТЦК для подальшого проходження ВЛК. Проте, громадянин почав ображати військових та застосовувати фізичну силу до військовослужбовців ТЦК, — повідомили в обласному ТЦК.

Як повідомили в Одеському обласному ТЦК, на відео, яке з’явилося в інтернеті, зафіксовано лише частину конфлікту. За їхньою інформацією, раніше цей чоловік уже був у територіальному центрі комплектування, проте втік звідти під час проходження медкомісії.

У ТЦК розповіли також, що відео, опубліковане в телеграм-каналах, «що вигідно для російської пропаганди, і не демонструє поведінки громадянина», і не дає аудиторії повної картини щодо причин конфліктної ситуації.