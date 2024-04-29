В Одессе после обстрела рф загорелся дворец студентов юракадемии, который называют «замком Гарри Поттера»

https://racurs.ua/n194844-v-odesse-posle-obstrela-rf-zagorelsya-dvorec-studentov-urakademii-kotoryy-nazyvaut-zamkom-garri.html

Ракурс

В Одесі внаслідок російської ракетної атаки, яка сталася 29 квітня, поранено вісім людей.

.

Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

У соцмережах поширюють відео та фото будинку, який постраждав.

Це палац студентів юридичної академії, який називають «замком Гарі Поттера».