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В Одессе после обстрела рф загорелся дворец студентов юракадемии, который называют «замком Гарри Поттера»
В Одессе после обстрела рф загорелся дворец студентов юракадемии, который называют «замком Гарри Поттера» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194844-v-odesse-posle-obstrela-rf-zagorelsya-dvorec-studentov-urakademii-kotoryy-nazyvaut-zamkom-garri.htmlРакурс
В Одесі внаслідок російської ракетної атаки, яка сталася 29 квітня, поранено вісім людей.
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Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.
У соцмережах поширюють відео та фото будинку, який постраждав.
Це палац студентів юридичної академії, який називають «замком Гарі Поттера».
У Одесі горить замок Ківалова після удару росіян. Удар був балістикою з касетними суббоєприпасами, багато людей поранені, — повідомив блогер та волонтер Сергій Стерненко, також уродженець Одеси.