В Одесі після обстрілу рф загорівся палац студентів юракадемії, який називають «замком Гарі Поттера»

https://racurs.ua/ua/n194844-v-odesi-pislya-obstrilu-rf-zagorivsya-palac-studentiv-urakademiyi-yakyy-nazyvaut-zamkom-gari.html

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В Одесі внаслідок російської ракетної атаки, яка сталася 29 квітня, поранено вісім людей.

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Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

У соцмережах поширюють відео та фото будинку, який постраждав.

Це палац студентів юридичної академії, який називають «замком Гарі Поттера».