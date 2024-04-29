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В Одесі після обстрілу рф загорівся палац студентів юракадемії, який називають «замком Гарі Поттера»

В Одесі після обстрілу рф загорівся палац студентів юракадемії, який називають «замком Гарі Поттера» (ВІДЕО)

29 кві 2024, 19:08
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В Одесі внаслідок російської ракетної атаки, яка сталася 29 квітня, поранено вісім людей.


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Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

У соцмережах поширюють відео та фото будинку, який постраждав.

Це палац студентів юридичної академії, який називають «замком Гарі Поттера».

У Одесі горить замок Ківалова після удару росіян. Удар був балістикою з касетними суббоєприпасами, багато людей поранені, — повідомив блогер та волонтер Сергій Стерненко, також уродженець Одеси.

Джерело: Ракурс


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