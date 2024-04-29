Ракурсhttps://racurs.ua/
В Одесі після обстрілу рф загорівся палац студентів юракадемії, який називають «замком Гарі Поттера»
В Одесі після обстрілу рф загорівся палац студентів юракадемії, який називають «замком Гарі Поттера» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194844-v-odesi-pislya-obstrilu-rf-zagorivsya-palac-studentiv-urakademiyi-yakyy-nazyvaut-zamkom-gari.htmlРакурс
В Одесі внаслідок російської ракетної атаки, яка сталася 29 квітня, поранено вісім людей.
.
Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.
У соцмережах поширюють відео та фото будинку, який постраждав.
Це палац студентів юридичної академії, який називають «замком Гарі Поттера».
У Одесі горить замок Ківалова після удару росіян. Удар був балістикою з касетними суббоєприпасами, багато людей поранені, — повідомив блогер та волонтер Сергій Стерненко, також уродженець Одеси.