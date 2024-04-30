На аэродром в Джанкое снова прилетели ракеты. Фото:

https://racurs.ua/n194865-aerodrom-v-djankoe-byl-atakovan-raketami-est-ranenye-smi.html

Ракурс

Вибухи в тимчасово окупованому Криму прогриміли у ніч на 30 квітня.

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Вибухи чули в Севастополі, Гвардійському та Джанкої. Загарбники перекривали Кримський міст. Військовий аеродром «Джанкой», де дислокується вертолітний полк 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу росії, був атакований ракетами. Про це пише видання Astra.

Зазначається, що внаслідок атаки п’ятеро російських військових дістали поранення. Окупанти припускають, що Україна запускала балістичні ракети ATACMS.

Нагадаємо, 17 квітня українські Сили оборони провели успішну атаку аеродром міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Було знищено або критично пошкоджено низку важливих цілей — чотири пускові установки ЗРК С-400, три радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО та апаратуру спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».

Джерело: Astra