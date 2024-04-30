Латвия объявила новый пакет вооружения для Украины – в нем зенитные пушки и БПЛА

https://racurs.ua/n194870-latviya-obyavila-novyy-paket-voorujeniya-dlya-ukrainy-v-nem-zenitnye-pushki-i-bpla.html

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Латвія затвердила для України нову партію військової допомоги, до якої увійдуть зенітні установки близького радіусу дії (ймовірно, йдеться про MANTIS NBS C-RAM), розвідувальні та інші БпЛА, а також технічне спорядження для ППО.

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Про це заявила прем'єрка країни Евіка Сіліня, підкресливши що нове озброєння допоможе Україні «покращити протиповітряну оборону та розвідувальні можливості».