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Ракурс
Латвия объявила новый пакет вооружения для Украины – в нем зенитные пушки и БПЛА

Латвия объявила новый пакет вооружения для Украины — в нем зенитные пушки и БПЛА

30 апр 2024, 17:04
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Латвія затвердила для України нову партію військової допомоги, до якої увійдуть зенітні установки близького радіусу дії (ймовірно, йдеться про MANTIS NBS C-RAM), розвідувальні та інші БпЛА, а також технічне спорядження для ППО.


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Про це заявила прем'єрка країни Евіка Сіліня, підкресливши що нове озброєння допоможе Україні «покращити протиповітряну оборону та розвідувальні можливості».

Кожною поставкою ми показуємо нашу підтримку народу України у боротьбі проти росії, яка є найбільшою загрозою для миру та безпеки у світі. Латвія виділяє 0,25% свого ВВП на рік на військову допомогу Україні. Ми продовжимо підтримувати Україну як на двосторонньому рівні, так і разом з нашими союзниками, — підкреслила прем'єрка Латвії.

Источник: Ракурс


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