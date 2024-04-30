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На фото — MANTIS NBS C-RAM
Латвія оголосила новий пакет озброєння для України — у ньому зенітні гармати та БПЛАhttps://racurs.ua/ua/n194870-latviya-ogolosyla-novyy-paket-ozbroiennya-dlya-ukrayiny-u-nomu-zenitni-garmaty-ta-bpla.htmlРакурс
Латвія затвердила для України нову партію військової допомоги, до якої увійдуть зенітні установки близького радіусу дії (ймовірно, йдеться про MANTIS NBS C-RAM), розвідувальні та інші БпЛА, а також технічне спорядження для ППО.
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Про це заявила прем'єрка країни Евіка Сіліня, підкресливши що нове озброєння допоможе Україні «покращити протиповітряну оборону та розвідувальні можливості».
Valdība tikko atbalstīja NBS pretgaisa aizsardzības lielgabalu, taktiskās bezpilota novērošanas sistēmas, kā arī citu būtisku materiāli tehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Tas palīdzēs uzlabot gan Ukrainas pretgaisa aizsardzību, gan izlūkošanas spējas. ½— Evika Siliņa ���� (@EvikaSilina) April 30, 2024
Кожною поставкою ми показуємо нашу підтримку народу України у боротьбі проти росії, яка є найбільшою загрозою для миру та безпеки у світі. Латвія виділяє 0,25% свого ВВП на рік на військову допомогу Україні. Ми продовжимо підтримувати Україну як на двосторонньому рівні, так і разом з нашими союзниками, — підкреслила прем'єрка Латвії.