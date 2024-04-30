«Физические санкции» Украины могут ускорить фактические – в рф закончился запас бензина из-за атак на НПЗ

https://racurs.ua/n194879-fizicheskie-sankcii-ukrainy-mogut-uskorit-fakticheskie-v-rf-zakonchilsya-zapas-benzina-iz-za.html

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У росії закінчився запас бензину через українські атаки на нафтопереробні заводи.

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Видання Politico пише, що ціни на дизель для росіян різко зросли, а на бензин — сягнули шестимісячного максимуму. Дронові атаки на НПЗ стали й військовою, і політичною проблемою Кремля, бо дешеве пальне важливе для ведення війни та для іміджу путіна

Москва вже заборонила експорт бензину й дизелю. Можливо, їй доведеться імпортувати бензин з резервів у білорусі.

Минулої середи два сховища палива, що належать російському енергетичному гіганту «Роснефть», приблизно за 500 кілометрів від кордону з Україною, були серйозно пошкоджені безпілотниками. Понад десяток нафтопереробних заводів у дев’яти російських регіонах зазнали подібного удару цього року, а чиновники в Києві заявили, що галузь є законною ціллю війни.

Це як комар — коли ви не можете його знайти, не можете вбити, і він продовжує повертатися ніч за ніччю, ви будете виснажені, — Філіп Інгрем, колишній офіцер британської військової розвідки та планувальник НАТО, сказав: Це дуже хороший спосіб зняти тиск з лінії фронту.

У результаті Москва скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму, відправивши трохи більше ніж 712 тис. 000 тонн дизельного пального та газойлю минулого тижня, у порівнянні з понад 844 тис. 000 за той самий тиждень 2023 року.

Для Москви це і політична, і військова проблема. Крім того, що дешеве паливо є важливим для воєнних зусиль росії, воно є ключовою частиною пропозиції диктатора володимира путіна громадськості, протиотрутою від затримки зарплат і слабкого рубля.

Переможна стратегія?

Здається, ця тенденція залишиться в доступному для огляду майбутньому, пише Politico.

Розмовляючи з місцевими ЗМІ цього тижня, Ігор Юшков, аналітик російського Фонду національної енергетичної безпеки, сказав, що ціни навряд чи впадуть найближчим часом — і країні, можливо, навіть доведеться імпортувати бензин із резервів, що зберігаються в сусідній білорусі.

Минулого року Москва була змушена накласти заборону на експорт бензину та дизельного пального через дефіцит на внутрішньому ринку, де регуляція історично підтримувала низькі ціни, щоб заспокоїти автомобілістів і штучно стимулювати сільськогосподарський сектор.

Однак, оскільки паливо в міжнародному масштабі коштувало вищих цін, посередники заробляли, продаючи за кордон дешевий бензин, який був призначений для використання в росії, створюючи бурхливий чорний ринок. Москва послабила заборону в листопаді, але була змушена знову ввести її в березні через українські страйки.

У той час як більшість західних країн припинили імпорт очищеного російського палива, такого як бензин і дизельне пальне, Об'єднані Арабські Емірати разом із кількома південноамериканськими та північноафриканськими країнами продовжували купувати його, щоб скористатися низькими цінами або реекспортувати. Тепер Москві доведеться вибирати між максимізацією грошового потоку, що наповнює її військову скриньку, або забезпеченням того, щоб її солдати та цивільні особи могли наповнити свої танки.

«Фізичні санкції» України можуть прискорити фактичні, — вважає експерт з російської економіки Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марія Шагіна. Київ виявив технологічну вразливість Москви, а удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах прискорюють вплив західних санкцій, через які ці нафтопереробні заводи вже намагаються замінити західне обладнання, запасні частини та програмне забезпечення.

Проте зусилля України перекрити потік палива та коштів, які Кремль використовує, щоб розв’язати смерть і руйнування, викликали попередження з боку Сполучених Штатів, а високопосадовці, такі як міністр оборони Ллойд Остін, публічно застерігали від ударів через побоювання підірвати глобальну енергетику. Тим часом Москва активно атакувала українську інфраструктуру, руйнуючи електромережу країни та занурюючи мільйони людей у ​​темряву.

Київ пообіцяв зробити все можливе, щоб підірвати здатність росії вести війну, попри попередження.

Удари мають ефект, оскільки вони руйнують нафтову інфраструктуру та іншу критично важливу національну інфраструктуру, — сказав Інгрем, колишній офіцер британської військової розвідки.

Цю стратегію, передбачив він, «вивчатимуть в академіях підготовки офіцерів через десятиліття».