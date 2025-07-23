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26 БпЛА попали в 14 локациях: отчет ППО о ночных атаках рф

26 БпЛА попали в 14 локациях: отчет ППО о ночных атаках рф

23 июл 2025, 10:09
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Сили ППО збили 27 із 71 ворожого БпЛА. Ще 18 дронів не досягли цілей.

Про це уранці 23 липня повідомили Повітряні сили.

Атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Черкащину. Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 14 локаціях, падіння збитих на 5 локаціях.

Источник: Ракурс


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