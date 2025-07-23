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26 БпЛА попали в 14 локациях: отчет ППО о ночных атаках рф
26 БпЛА попали в 14 локациях: отчет ППО о ночных атаках рфhttps://racurs.ua/n208015-26-bpla-popali-v-14-lokaciyah-otchet-ppo-o-nochnyh-atakah-rf.htmlРакурс
Сили ППО збили 27 із 71 ворожого БпЛА. Ще 18 дронів не досягли цілей.
Про це уранці 23 липня повідомили Повітряні сили.
Атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Черкащину. Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 14 локаціях, падіння збитих на 5 локаціях.
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