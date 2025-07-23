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Ракурс
Сили ППО збили 27 із 71 ворожого БпЛА. Ще 18 дронів не досягли цілей

26 БпЛА влучили у 14 локаціях: звіт ППО про нічні атаки рф

23 лип 2025, 10:09
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Сили ППО збили 27 із 71 ворожого БпЛА. Ще 18 дронів не досягли цілей.

Про це уранці 23 липня повідомили Повітряні сили.

Атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Черкащину. Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 14 локаціях, падіння збитих на 5 локаціях.

Джерело: Ракурс


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