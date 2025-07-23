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Сили ППО збили 27 із 71 ворожого БпЛА. Ще 18 дронів не досягли цілей
26 БпЛА влучили у 14 локаціях: звіт ППО про нічні атаки рфhttps://racurs.ua/ua/n208015-26-bpla-vluchyly-u-14-lokaciyah-zvit-ppo-pro-nichni-ataky-rf.htmlРакурс
Сили ППО збили 27 із 71 ворожого БпЛА. Ще 18 дронів не досягли цілей.
Про це уранці 23 липня повідомили Повітряні сили.
Атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Черкащину. Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 14 локаціях, падіння збитих на 5 локаціях.
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