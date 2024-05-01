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Ракурс
МИД Украины создал консульскую ИИ-представительницу

МИД Украины создал консульскую цифрровую представительницу (ВИДЕО)

1 мая 2024, 09:40
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МЗС вперше в історії створило цифрову особу, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ.


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Вітайте Вікторію Ші — представницю МЗС України з консульських питань, створену з використанням технологій штучного інтелекту! — написали дипломати на своїй стоірнці у Фейсбук.

Вікторія Ші створена на основі реальної людини — української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася pro bono взяти участь в проєкті МЗС і виступити як прототип для представниці.

Команда проєкту відзняла та оцифрувала її.

Коментарі Вікторії Ші зʼявлятимуться на офіційних ресурсах МЗС України, вебсайті та сторінках у соцмережах, а пресслужба також передаватиме їх журналістам.

Використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування — це насамперед економія часу та ресурсів МЗС. Українська дипломатія зараз посилює свої спроможності і робить технологічний стрибок, якого досі не зробила жодна дипломатична служба в світі, — цитує прес-служба МЗС міністра Дмитра Кулебу.

У відомстві попередили, що єдиними оригінальними відео із заявами Вікторії є ті, що містять QR-код із посиланням на офіційну сторінку МЗС, де розміщений текст звернення.

Источник: Ракурс


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