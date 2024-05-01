Буквы «ХВ» из стали и меди – в центре Одессы установили скульптуру, которая поедет на Венецианское Биеннале

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В Одесі на Думській площі встановили скульптуру Михайла Реви «Прозріння» або «Epiphany». Вона буде виставлятись під час Великодніх свят, а потім її представлять на Венеційському Бієнале.

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Тимчасова експозиція є спільним артпроєктом митців з Одеси та Італії. Скульптура, заввишки три метри, виготовлена зі сталі та міді. Вона має форму оправи для окулярів, зробленої з 33 отворів від куль. Частина куль зображена у вигляді квітів, що, за думкою автора, нагадують поранення від куль у тілі людини.

В роботі закладено ще один сенс: букви «ХВ», які утворюються скульптурою. Це відсилання до християнського «Христос Воскрес» як символу перемоги над смертю заради життя та любові.

Спільний артпроєкт «Момент прозріння» або Epiphany Now — це колаборація скульптора Михайла Реви (Одеса), дизайнерів Антоніо Батталья і Марко Андреоні, засновників бренду In Barberia (Венеція) та Алекса Сіно, продюсера та музиканта, лауреата премії Latin Grammy.

Останні два роки Михайло Рева досліджує предмети, що несуть у собі енергію війни, трансформуючи їх в нові метафоричні образи. Мовою візуального мистецтва він розповідає про злочини російської армії, використовуючи фрагменти знищеної техніки окупантів, зброї та осколків ракет, які ворог направляє для вбивства та руйнування цивільних об'єктів.

Італійці надихнулися ідеєю скульптора та запропонували автору виготовити лімітовану серію оправ для колекціонерів та широкої публіки. Алекс Сіно використовуватиме ескіз оправи для оформлення обкладинки диска спільного музичного альбому з зірками світового масштабу.

Крім того, найближчим часом, скульптуру буде перевезено до Італії.