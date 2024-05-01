После двух лет давления на власть медиа получат доступ к кулуарам Рады

https://racurs.ua/n194896-posle-dvuh-let-davleniya-na-vlast-media-poluchat-dostup-k-kuluaram-rady.html

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Журналістам повернуть доступ до роботи у Раді під час пленарних засідань.

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Про це «Суспільному» та «Укрінформу» під час круглого столу «Про доступ журналістів до кулуарів Верховної ради та відновлення онлайн-трансляцій засідань парламенту» повідомив керівник Апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний.

За його словами, у Раді повернуться до тієї практики, яка була під час пандемії ковіду. Під час засідання Ради у будівлі зможуть перебувати 20−30 представників медіа.

Журналісти вже подали заяви на акредитацію. Ми готові до проведення додаткової акредитації. Після Великодня зберемо журналістів для інструктажу під час перебування у парламенті, — зазначив Штучний.

Представниця Управління державної охорони Валентина Савіцька зазначила, що необхідно буде належним чином верифікувати тих представників ЗМІ, які будуть допущені до будівлі парламенту.

Спікер ВРУ Руслан Стефанчук додав, що потрібно сформувати пул журналістів, «які ставлять до себе високі репутаційні вимоги».

За словами Савицької, раніше акредитацію у Верховній Раді мали понад 4 тис. журналістів.