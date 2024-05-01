Удар тремя ракетами ATACMS с кассетной БЧ по российскому полигону на оккупированной Луганщине показали в сети

https://racurs.ua/n194900-udar-tremya-raketami-atacms-s-kassetnoy-bch-po-rossiyskomu-poligonu-na-okkupirovannoy-luganschine.html

Ракурс

У мережі публікують відео ураження полігону окупантів у селі Кубань на Луганщині. Стверджується, що по ворожому об'єкту вдарили три касетні ракети ATACMS.

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Генштаб ЗСУ цю інформацію наразі не коментував.