Удар трьома ракетами ATACMS з касетною БЧ по російському полігону на окупованій Луганщині

https://racurs.ua/ua/n194900-udar-troma-raketamy-atacms-z-kasetnou-bch-po-rosiyskomu-poligonu-na-okupovaniy-luganschyni.html

Ракурс

У мережі публікують відео ураження полігону окупантів у селі Кубань на Луганщині. Стверджується, що по ворожому об'єкту вдарили три касетні ракети ATACMS.

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Генштаб ЗСУ цю інформацію наразі не коментував.