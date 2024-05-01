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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский осуществил ряд кадровых изменений в областных управлениях СБУ

1 мая 2024, 22:28
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Президент України Володимир Зеленський змінив керівництво низки регіональних управлінь СБУ.


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Відповідні укази сьогодні, 1 травня, оприлюднені на сайті президента.

Зокрема:

  • указом № 258/2024 Зеленський звільнив з посади начальника Управління СБУ в Миколаївській області Дмитра Нєвєдрова. Указом № 259/2024 Нєвєдров призначений начальником Управління СБУ у Дніпропетровській області;
  • указом № 260/2024 звільнено начальника Управління СБУ в Кіровоградській області Сергія Кононенка. Указом № 261/2024 його призначено начальником Управління СБУ в Закарпатській області;
  • указом № 262/2024 звільнено з посади начальника Управління СБУ в Полтавській області Івана Рудницького. Указом № 263/2024 його призначено начальником Управління СБУ у Волинській області;
  • указом № 264/2024 звільнено з посади начальника Управління СБУ у Волинській області Миколу Лисененка. Указом № 265/2024 його призначено начальником Управління СБУ в Миколаївській області.

Источник: Ракурс


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