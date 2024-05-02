Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Разрушения в Одессе. Фото: Олег Кипер в Facebook

«Новая почта» показала разрушенное депо в Одессе после удара рф (ФОТО)

2 мая 2024, 12:21
999

Російська ракета в Одесі знищила не тільки депо та відділення «Нової пошти».


.

На складах зберігалися 904 відправлення вагою 15,5 т на суму майже 3 млн грн. Це техніка, одяг, ліки, іграшки тощо. Компанія наразі шукає власників посилок і підраховує збитки. Людям обіцяють виплатити компенсації. Про це «Нова пошта» 2 травня повідомила у Facebook.

На пошті додали, що по версії російських окупантів, на складах нібито зберігалася зброя.

Зруйнований росіянами склад. Фото: «Нова пошта»

Нагадаємо, у ніч на 2 травня росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, а в навколишніх будинках вилетіли вікна. Внаслідок обстрілу постраждали 14 осіб, одного з них госпіталізували у важкому стані.

У «Новій пошті» заявили про удар по сортувальному депо та відділенню. Ніхто зі співробітників не постраждав.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров