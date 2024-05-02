Руйнування в Одесі. Фото: Олег Кіпер у Facebook

https://racurs.ua/ua/n194927-nova-poshta-pokazala-zruynovane-depo-v-odesi-pislya-udaru-rf-foto.html

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Російська ракета в Одесі знищила не тільки депо та відділення «Нової пошти».

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На складах зберігалися 904 відправлення вагою 15,5 т на суму майже 3 млн грн. Це техніка, одяг, ліки, іграшки тощо. Компанія наразі шукає власників посилок і підраховує збитки. Людям обіцяють виплатити компенсації. Про це «Нова пошта» 2 травня повідомила у Facebook.

На пошті додали, що по версії російських окупантів, на складах нібито зберігалася зброя.

Нагадаємо, у ніч на 2 травня росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, а в навколишніх будинках вилетіли вікна. Внаслідок обстрілу постраждали 14 осіб, одного з них госпіталізували у важкому стані.

У «Новій пошті» заявили про удар по сортувальному депо та відділенню. Ніхто зі співробітників не постраждав.