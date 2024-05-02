Руйнування в Одесі. Фото: Олег Кіпер

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Ракурс

Ракетний удар по Одесі у ніч на 2 травня здійснила російська армія.

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Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. У навколишніх будинках є вибиті вікна. Постраждали 14 осіб, одного чоловіка госпіталізовано у стані середнього ступеня важкості. Всі інші отримали медичну допомогу на місці. Про це очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що ліквідовували пожежу та на місці удару працювали 68 рятувальників, серед і психологи. Було залучено 19 одиниць техніки.

Ворог влучив ракетою та зруйнував сортувальне депо та відділення «Нової пошти» в Одесі. Як повідомила «Нова пошта» у Facebook, ніхто зі співробітників не постраждав.

Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами, — йдеться у повідомленні.

Співзасновник «Нова пошта» Володимир Поперешнюк у Facebook зазначив, що вогонь пожежі, яка виникла після влучання, знищив близько 900 посилок, що знаходилися на складі відділення.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня росіяни вдарили по Одесі трьома балістичними ракетами «Іскандер-М». Внаслідок влучання руйнувань зазнали адміністративні та житлові будівлі, медичний та навчальний заклади.