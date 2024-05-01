Одеса - ключова ціль для рашистів, Сили оборони показали наслідки балістичного удару по місту (ФОТО)

У Силах оборони півдня показали наслідки удару балістичними ракетами по Одесі в ніч на 1 травня.

.

Внаслідок влучання руйнувань зазнали адміністративні та житлові будівлі, медичний та навчальний заклади.

Інформація про травмованих та загиблих уточнюється. Також військові повідомили, що тривають контрдиверсійні заходи з пошуку і встановлення можливих поплічників росіян.

Російські війська в ніч проти середи 1 травня вдарили по густонаселених районах Одеси трьома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

За ключову ціль ворог зараз обрав собі місто Одеса. Раніше він бив і продовжує бити по Харкову. Зараз же він атакував трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» густонаселені райони Одеси, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Це черговий прояв кровожерливого обличчя російського терору. Ні на що інше, аніж на залякування та дестабілізацію обстановки, ця атака не покликана, — наголосив він.

Окремо речник Повітряних сил додав, що росіяни продовжують завдавати ударів саме балістичним озброєнням, яке дуже складно збити. Роботу ППО також ускладнює невелика відстань від місць пуску до Одеси.

Лише один комплекс, який уже довів свою ефективність, здатен протистояти балістиці, це Patriot. І ми потребуємо більше таких систем і ракет до них, аби боротися з російським терором, — заявив Євлаш.

Через нічну атаку пошкоджено будівлі в Приморському районі Одеси. У мерії повідомили, що зранку почав працювати оперативний штаб за адресою: вулиця Канатна, 83.