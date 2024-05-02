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Уничтоженный оккупантами Часов Яр. Скриншот с видео
Разрушенный россиянами город Часов Яр показали из дрона (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194931-razrushennyy-rossiyanami-gorod-chasov-yar-pokazali-iz-drona-video.htmlРакурс
Знищене російськими окупантами місто Часів Яр на Донеччині показали на ексклюзивному відео з дрону.
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Місто, яке розташоване серед зелених полів і лісів, перетворилося на апокаліптичну картину. Руйнування Часового Яру нагадують Бахмут та Авдіївку, які росіяни обстрілювали місяцями й згодом окупували. Про це повідомило агентство Associated Press.
Зазначається, що зараз у населеному пункті не залишилося жодної цілої будівлі, будинки й муніципальні офіси обвуглені. Часів Яр, який до повномасштабного вторгнення налічував 12 тис. мешканців, зараз майже безлюдний.
Журналісти зазначають, що захоплення цього міста дало б росіянам контроль над пагорбом, з якого країна-агресор може атакувати інші міста, що становлять основу східної оборони України.
Це створило б підґрунтя для потенційно ширшого російського наступу, який, за словами українських посадовців, може розпочатися вже цього місяця, — йдеться в статті.
Нагадаємо, 26 квітня в ОСУВ «Хортиця» заявляли, що російська армія прагне взяти в оперативне оточення Часів Яр у Бахмутському районі. Ворожа армія намагається обійти місто по флангах через Богданівку та Іванівське, щоб взяти в кліщі Часів Яр.
Джерело: Associated Press