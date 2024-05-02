Макрон и дальше не исключает ведения французских сухопутных войск в Украину, но есть условия

Макрон и дальше не исключает ведения французских сухопутных войск в Украине, но есть условия

https://racurs.ua/n194937-makron-i-dalshe-ne-iskluchaet-vedeniya-francuzskih-suhoputnyh-voysk-v-ukrainu-no-est-usloviya.html

Ракурс

Президент Емманюель Макрон досі не виключає можливості введення військ Франції в Україну.

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В інтервʼю The Economist президент сказав, що такий сценарій можливий, якщо «росія прорве лінію фронту» і буде запит від України. Тоді, каже Макрон, «нам потрібно буде поставити це питання на обговорення». Виключати введення військ — це «апріорі означає не засвоїти уроки останніх двох років».

Ми не повинні нічого виключати, тому що наша мета полягає в тому, щоб росія ніколи не перемогла в Україні, — додав Макрон.

Раніше він застерігав західні держави від прояву будь-яких ознак слабкості щодо рф, повторивши свою позицію про те, що не можна виключати введення західних військ в Україну.

Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби був запит від України — чого сьогодні немає - ми б законно мали б поставити собі це питання. Тому я думаю, що виключати це апріорі означає не засвоїти уроки останніх двох років, — пояснив політик в інтерв’ю The Economist.

Це питання, на його думку, «легітимно постане, якщо росія прорве лінію фронту і Київ звернеться з таким проханням».

Я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає, — сказав президент Франції.

Канцлер ФРН Олаф Шольц зустрінеться з Макроном у четвер увечері в Парижі за вечерею, щоб обговорити оборонну політику ЄС та політику щодо Китаю. Politico пише, що зустріч лідерів відбудеться всього за кілька днів до візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до Європи.