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Ракурс
Макрон й далі не виключає ведення французьких сухопутних військ в Україну, але є умови

Макрон й далі не виключає ведення французьких сухопутних військ в Україну, але є умови

2 тра 2024, 16:24
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Президент Емманюель Макрон досі не виключає можливості введення військ Франції в Україну.


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В інтервʼю The Economist президент сказав, що такий сценарій можливий, якщо «росія прорве лінію фронту» і буде запит від України. Тоді, каже Макрон, «нам потрібно буде поставити це питання на обговорення». Виключати введення військ — це «апріорі означає не засвоїти уроки останніх двох років».

Ми не повинні нічого виключати, тому що наша мета полягає в тому, щоб росія ніколи не перемогла в Україні, — додав Макрон.

Раніше він застерігав західні держави від прояву будь-яких ознак слабкості щодо рф, повторивши свою позицію про те, що не можна виключати введення західних військ в Україну.

Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби був запит від України — чого сьогодні немає - ми б законно мали б поставити собі це питання. Тому я думаю, що виключати це апріорі означає не засвоїти уроки останніх двох років, — пояснив політик в інтерв’ю The Economist.

Це питання, на його думку, «легітимно постане, якщо росія прорве лінію фронту і Київ звернеться з таким проханням».

Я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає, — сказав президент Франції.

Канцлер ФРН Олаф Шольц зустрінеться з Макроном у четвер увечері в Парижі за вечерею, щоб обговорити оборонну політику ЄС та політику щодо Китаю. Politico пише, що зустріч лідерів відбудеться всього за кілька днів до візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до Європи.

Джерело: Ракурс


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