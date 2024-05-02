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Российская мразь ударила КАБами по Дергачам - шестеро раненых детей
Российская мразь ударила КАБами по Дергачам — шестеро раненых детейhttps://racurs.ua/n194939-rossiyskaya-mraz-udarila-kabami-po-dergacham-shestero-ranenyh-detey.htmlРакурс
Унаслідок обстрілу армії росії Дергачів на Харківщині поранено шістьох дітей.
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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що російська армія вдарила керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району. Загалом семеро людей зазнали поранень.
У двох легкі поранення. Четверо дітей у стані середньої тяжкості. Одному чоловіку допомогу надали на місці.
Дергачі — село північніше Харкова.