Российская мразь ударила КАБами по Дергачам - шестеро раненых детей

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Унаслідок обстрілу армії росії Дергачів на Харківщині поранено шістьох дітей.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що російська армія вдарила керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району. Загалом семеро людей зазнали поранень.

У двох легкі поранення. Четверо дітей у стані середньої тяжкості. Одному чоловіку допомогу надали на місці.

Дергачі — село північніше Харкова.