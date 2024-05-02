Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російська мразота вдарила КАБами по Дергачах - шестеро поранених дітей

Російська мразота вдарила КАБами по Дергачах — шестеро поранених дітей

2 тра 2024, 17:13
999

Унаслідок обстрілу армії росії Дергачів на Харківщині поранено шістьох дітей.


.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що російська армія вдарила керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району. Загалом семеро людей зазнали поранень.

У двох легкі поранення. Четверо дітей у стані середньої тяжкості. Одному чоловіку допомогу надали на місці.

Дергачі — село північніше Харкова.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів