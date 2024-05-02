В Киеве создали гигантский мурал с Залужным

https://racurs.ua/n194941-v-kieve-sozdali-gigantskiy-mural-s-zalujnym-foto.html

Ракурс

У Києві зʼявився найбільший мурал, присвячений великому українському полководцю, колишньому Головкому ЗСУ Валерію Залужному.

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Стінопис із портретом Героя України зобразив художник Євгеній Кучер на будинку по вулиці Котельникова, 51 у Святошинському районі столиці. На створення арт-об'єкту знадобилось усього 13 годин.