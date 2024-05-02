Ракурсhttps://racurs.ua/
Фото: Ян Доброносов/Фейсбук-Телеграф
У Києві створили гігантський стінопис із Залужним (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194941-u-kyievi-stvoryly-gigantskyy-stinopys-iz-zalujnym-foto.htmlРакурс
У Києві зʼявився найбільший мурал, присвячений великому українському полководцю, колишньому Головкому ЗСУ Валерію Залужному.
.
Стінопис із портретом Героя України зобразив художник Євгеній Кучер на будинку по вулиці Котельникова, 51 у Святошинському районі столиці. На створення арт-об'єкту знадобилось усього 13 годин.