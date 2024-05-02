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Ракурс
Фото: Ян Доброносов/Фейсбук-Телеграф

У Києві створили гігантський стінопис із Залужним (ФОТО)

2 тра 2024, 18:16
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У Києві зʼявився найбільший мурал, присвячений великому українському полководцю, колишньому Головкому ЗСУ Валерію Залужному.


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Стінопис із портретом Героя України зобразив художник Євгеній Кучер на будинку по вулиці Котельникова, 51 у Святошинському районі столиці. На створення арт-об'єкту знадобилось усього 13 годин.

Фото: Ян Доброносов/Фейсбук-Телеграф

Фото: Ян Доброносов/Фейсбук-Телеграф

Фото: Євгенія Фуллен/Фейсбук

Фото: Євгенія Фуллен/Фейсбук

Джерело: Ракурс


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