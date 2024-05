В Венгрии резко набрала популярность антиорбановская партия, которую создал молодой политик

Напередодні виборів до Європейського парламенту в Угорщині швидкими темпами набирає популярності політична партія «Повага та свобода» (Tisztelet es Szabadság), лідером якої є 43-річний Петер Мадьяр.

.

Мадьяр у минулому був чоловіком міністра юстиції Юдіт Варги, з якою у нього троє дітей. Варгу політологи називали однією з найзірковіших протеже Віктора Орбана. Вона мала очолити список правлячої партії «Фідес» на виборах до Європарламенту.

Але в лютому цього року внаслідок однієї з найбільших політичних криз «Фідесу», пов’язаної з помилуванням президенткою Угорщини обвинуваченого, якого визнали винним у допомозі педофілу, Юдіт Варга разом із Каталін Новак подала у відставку і відмовилася від мандата депутата парламенту та лідера партійного списку. на виборах до Європарламенту.

Через кілька годин після того, як його колишня дружина оголосила про свій вихід з політики, Мадьяр опублікував пост у Фейсбук, в якій заявив, що йде у відставку зі своїх посад на двох державних підприємствах і відмовляється від свого місця у раді директорів Угорського банку розвитку.

Він писав, що останні кілька років змусили його усвідомити, що ідея «національної, суверенної, буржуазної Угорщини», проголошена урядом Орбана, насправді була «політичним продуктом», який служить для приховування масової корупції та перерозподілу багатства на користь тих, хто має «правильні зв’язки».

Юрист з освітою Мадьяр, який займався адвокатською практикою, працював у МЗС та представництві Угорщини в ЄС, розпочав кампанію нападок на Орбана. Наприкінці березня він у присутності журналістів передав до прокуратури аудіозапис, який доводить факти корупції в уряді, що суттєво підвищило популярність політика.

Мадяр звинувачує уряд Орбана у системній корупції, закликає до відставки прем'єр-міністра та генерального прокурора, заявляє, що в країні відсутня свобода ЗМІ та прокуратури. За півтора місяці після переходу в опозицію політик зумів зібрати понад 200 тис. підписників у своїх соціальних мережах.

А на початку квітня на антиурядовий мітинг біля будівлі національного парламенту, яка проводила «Повага та свобода», прийшло за різними оцінками від 50 до 100 тис. осіб. Такої масовості не спостерігалося з 2010 року.

