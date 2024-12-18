Орбан ответил на критику Зеленского. Фото:

https://racurs.ua/n202294-orban-otvetil-na-kritiku-so-storony-zelenskogo.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відрегаував на критику президента України Володимира Зеленського.

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Угорський прем'єр прокоментував словами Зеленського про те, що він не має важелів впливу на російського диктатора володимира путіна. Орбан закликав прийняти або відмовитися від пропозиції завершити війну. Про це Орбан написав у соцмережі X.

Ми не будемо реагувати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймай її або відмовляйся від неї. Це твоя відповідальність, — написав він.

We will not respond to any provocation. There is a ceasefire proposal on the table. Take it or leave it. It’s your responsibility. https://t.co/TIQAs7M3Im — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 18, 2024

В Офісі президента України вже відреагували на ці слова.

Якщо вже з’явився такий настирливий гонець від Путіна, то можемо на його ультиматум відповісти одне — нам потрібен реальний, надійний мир, справедливий для України. Гонці від путіна нікому із залучених учасників роботи заради миру не потрібні, — заявив у коментарі «Суспільному» радник президента Дмитра Литвин.

Як відомо, напружені відносини між Україною та Угорщиною загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував російському диктатору володимиру путіну.

Після цього угорський прем'єр заявив, що запропонував Україні та країні-агресору зробити різдвяне перемир’я та здійснити масштабний обмін полоненими.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана за спроби «посередництва» у питанні досягнення миру в Україні. Він тоді заявив, що Орбан не має вплину на Москву й наголосив: «я його не пущу і таких, як він».

Джерело: «Суспільне»