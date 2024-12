Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відрегаував на критику президента України Володимира Зеленського.

.

Угорський прем'єр прокоментував словами Зеленського про те, що він не має важелів впливу на російського диктатора володимира путіна. Орбан закликав прийняти або відмовитися від пропозиції завершити війну. Про це Орбан написав у соцмережі X.

We will not respond to any provocation. There is a ceasefire proposal on the table. Take it or leave it. It’s your responsibility. https://t.co/TIQAs7M3Im