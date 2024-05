В Угорщині різко набрала популярність антиорбанівська партія, яку створив молодий політик

Напередодні виборів до Європейського парламенту в Угорщині швидкими темпами набирає популярності політична партія «Повага та свобода» (Tisztelet es Szabadság), лідером якої є 43-річний Петер Мадьяр.

Мадьяр у минулому був чоловіком міністра юстиції Юдіт Варги, з якою у нього троє дітей. Варгу політологи називали однією з найзірковіших протеже Віктора Орбана. Вона мала очолити список правлячої партії «Фідес» на виборах до Європарламенту.

Але в лютому цього року внаслідок однієї з найбільших політичних криз «Фідесу», пов’язаної з помилуванням президенткою Угорщини обвинуваченого, якого визнали винним у допомозі педофілу, Юдіт Варга разом із Каталін Новак подала у відставку і відмовилася від мандата депутата парламенту та лідера партійного списку. на виборах до Європарламенту.

Через кілька годин після того, як його колишня дружина оголосила про свій вихід з політики, Мадьяр опублікував пост у Фейсбук, в якій заявив, що йде у відставку зі своїх посад на двох державних підприємствах і відмовляється від свого місця у раді директорів Угорського банку розвитку.

Simple questions, easy answers from Hungarians �� from the anti-Orban protest

�Do we want to be Europeans? YES

�Do we want to get rid off the «elite»? YES

�Do we want a new Hungary? YES pic.twitter.com/2GXJXfuPr8