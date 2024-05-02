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110 ОМБ, которая два года защищала Авдеевку, заявила о возвращении на фронт
110 ОМБ, которая два года защищала Авдеевку, заявила о возвращении на фронтhttps://racurs.ua/n194945-110-omb-kotoraya-dva-goda-zaschischala-avdeevku-zayavila-o-vozvraschenii-na-front.htmlРакурс
110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка два роки захищала Авдіївку, 2 травня заявила про повернення на фронт. У підрозділі не повідомили про яку саме ділянку фронту йдеться.
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110-та знову на бойових, — йдеться у дописі на Фейсбук-сторінці бригади.
27 лютого бригада оголосила, що виходить на ротацію з-під Авдіївки.
Згодом у бригаді писали, що опановують нову зброю і «доводять навички до автоматизму».
Рвемося застосувати набуті знання в майбутніх боях. Ми зосереджені. Ми вмотивовані. Ми дуже злі. Зовсім скоро московити це відчують на власних нікчемних шкурах, — заявляли у 110 ОМБ.