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Ракурс
110 ОМБ, яка два роки захищала Авдіївку, заявила про повернення на фронт

110 ОМБ, яка два роки захищала Авдіївку, заявила про повернення на фронт

2 тра 2024, 20:03
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110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка два роки захищала Авдіївку, 2 травня заявила про повернення на фронт. У підрозділі не повідомили про яку саме ділянку фронту йдеться.


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110-та знову на бойових, — йдеться у дописі на Фейсбук-сторінці бригади.

27 лютого бригада оголосила, що виходить на ротацію з-під Авдіївки.

Згодом у бригаді писали, що опановують нову зброю і «доводять навички до автоматизму».

Рвемося застосувати набуті знання в майбутніх боях. Ми зосереджені. Ми вмотивовані. Ми дуже злі. Зовсім скоро московити це відчують на власних нікчемних шкурах, — заявляли у 110 ОМБ.

Джерело: Ракурс


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