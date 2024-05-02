Бойові дії вже дійшли до міста Часів Яр, триває боротьба за логістику

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Бойові дії вже дійшли до межі міста Часів Яр. Біля міста триває велика боротьба за контроль логістичних маршрутів.

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Про це повідомив 2 травня речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

Росіянам вдалось прорватися та закріпитися в Очеретиному на Донеччині. Водночас окупована частина перебуває під українським вогнем.

За словами речника, загарбники проводять дуже багато «м'ясних» штурмів. Удень це мобільні вогневі групи на гольфкарах, квадроциклах, кросових мотоциклах. Водночас тактичного успіху в цих населених пунктах ворог не має, зазначив Волошин.

Очільник Часовоярської МВА Сергій Чаус повідомив, що інформація про те, що російські військові закріпилися на території Часовоярської громади не відповідає дійсності. За його словами, евакуація з міста ще можлива.

Евакуація ще можлива. Але в місто заїжджати небезпечно вже. Проїхати ще можна, але дуже швидко. 682 людини лишаються в місті. Гуманітарну допомогу, воду розвозимо по мікрорайонах. Воду розвозити небезпечно, бо ми бачимо роботу дронів, росіянам нема різниці, чи військова це техніка, чи звичайна цивільна, — розповів очільник громади для «Еспресо».

Раніше він розповів «Громадському радіо», що більшість волонтерів не заїжджають в Часів Яр через російські обстріли та роботу ворожих дронів. Останній місяць місто щодня знаходиться під масованими обстрілами.

Люди у місті зараз просто існують назвати це умовами складно, бо відсутнє тепло, електрика, вода. У місто більшість волонтерів вже не заїжджають і це показник. Основний ризик, артилерія та робота FPV-дронів, які працюють по цивільних, — повідомив Чаус.

Станом на 1 травня в місті лишається 682 людини, дітей серед них немає. Останні дні евакуацію не проводили, оскільки не було охочих виїхати.

Не було охочих, щоб виїхати. Основний наратив, який люди несуть — це те, що це їхня домівка і їхня Батьківщина, і вони не хочуть йти зі своєї землі. Дітей немає у місті, основна маса людей 60+ близько 70%, — розповів Сергій Чаус.

За словами Чауса, в місті немає жодного вцілілого багатоповерхового будинку, більшість пошкоджень критичні. Протягом місяця місто масовано обстрілюють кожен день.

Агентство Associated Press показало, як зараз виглядає Часів Яр Донецької області

Майже жодна будівля не залишилася незайманою, а місто, в якому колись проживало 12 тис. осіб, тепер практично спорожніло.

Стратегічно важливе місто вже кілька місяців зазнає атак російських військ. Захопивши його, росія отримає контроль над височиною, з якою вона зможе атакувати інші міста, які є основою східної оборони України, зазначає АР.