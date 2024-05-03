Германия передаст Украине шесть радаров TRML-4D. Фото:

https://racurs.ua/n194979-germaniya-peredast-ukraine-shest-radarov-trml-4d.html

Ракурс

Потужні радіолокаційні станції отримає Україна від Німеччини.

.

Німецький виробник Hensoldt передасть Силам оборони ще шість радарів повітряного спостереження TRML-4D для потреб української протиповітряної оборони. Вартість закупівлі шести радарів TRML-4D становить понад 100 млн євро. Радари повинні доставити в Україну у 2024 році. Про це повідомила прес-служба виробника радарів Hensoldt.

Зазначається, що TRML-4D — радари середньої дальності C-діапазону сімейства TRML, які були розроблені у 2018 році. Ця РЛС може виявляти, відстежувати та класифікувати різні типи повітряних цілей — крилаті ракети, а також літаки й гелікоптери, які маневрують або летять на малих висотах. Загалом він може виявляти до 1 тис. 500 цілей у радіусі 250 км.

Ця система особлива тим, що може працювати самостійно та виявляти таким чином повітряні цілі. TRML-4D може взаємодіяти із системами ППО IRIS-T.

Нагадаємо, 16 квітня керівник збройової компанії Diehl Defence Гельмут Раух анонсував передачу Україні ще одного зенітно-ракетного комплексу Iris-T SLM. Три такі системи вже перебувають на озброєнні ЗСУ.