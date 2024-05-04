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Ракурс
Последствия российской атаки «шахедами» по Харькову, фото: ГСЧС

Рашисты атаковали Харьков «шахедами», вспыхнули три пожара (ФОТО)

4 мая 2024, 08:20
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 квітня, атакували Харків дронами-камікадзе типу «Шахед».


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Зафіксовані прильоти по цивільній інфраструктурі Основʼянського району міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

У прес-службі ДСНС зазначають, що внаслідок масованої атаки ударних безпілотників по Харкову спалахнули три пожежі за різними адресами.

Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів, — зазначають у ДСНС. — Наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів.

За попередніми відомостями, постраждали чотири особи, серед них одна дитина.

Наслідки російської атаки «шахедами» по Харкову, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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