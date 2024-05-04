Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Оккупанты решили сэкономить на зарплатах мобилизованных, фото: «Википедия»
Луганские оккупанты отменили начисление зарплаты мобилизованным — ОВАhttps://racurs.ua/n194986-luganskie-okkupanty-otmenili-nachislenie-zarplaty-mobilizovannym-ova.htmlРакурс
На окупованій Луганщині скасували нарахування заробітної плати працівникам підприємств, котрих мобілізували до лав окупаційної армії.
.
Про це сьогодні, 4 травня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Користуючись статистикою, що життя мобілізованого у так званій «лнр» бійця досить нетривале, керівники підприємств, звідки цих осіб забрали до армії рф, скасували нарахування заробітної плати, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що йдеться про не поодинокі випадки — борги накопичилися багатомільйонні.
Скаржаться сотні представників трудових колективів. Але їх якщо і почують, то відправлять на завдання, яке неможливо виконати, — додають в ОВА.