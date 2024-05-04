Оккупанты решили сэкономить на зарплатах мобилизованных, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n194986-luganskie-okkupanty-otmenili-nachislenie-zarplaty-mobilizovannym-ova.html

Ракурс

На окупованій Луганщині скасували нарахування заробітної плати працівникам підприємств, котрих мобілізували до лав окупаційної армії.

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Про це сьогодні, 4 травня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Користуючись статистикою, що життя мобілізованого у так званій «лнр» бійця досить нетривале, керівники підприємств, звідки цих осіб забрали до армії рф, скасували нарахування заробітної плати, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що йдеться про не поодинокі випадки — борги накопичилися багатомільйонні.