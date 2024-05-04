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Ракурс
Окупанти вирішили зекономити на зарплатах мобілізованих, фото: «Вікіпедія»

Луганські окупанти скасували нарахування зарплати мобілізованим — ОВА

4 тра 2024, 10:44
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На окупованій Луганщині скасували нарахування заробітної плати працівникам підприємств, котрих мобілізували до лав окупаційної армії.


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Про це сьогодні, 4 травня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Користуючись статистикою, що життя мобілізованого у так званій «лнр» бійця досить нетривале, керівники підприємств, звідки цих осіб забрали до армії рф, скасували нарахування заробітної плати, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що йдеться про не поодинокі випадки — борги накопичилися багатомільйонні.

Скаржаться сотні представників трудових колективів. Але їх якщо і почують, то відправлять на завдання, яке неможливо виконати, — додають в ОВА.

Джерело: Ракурс


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